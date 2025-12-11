Atıldığı bara arkadaşlarıyla dönüp dehşet saçtı

Yayınlanma:
Adana Seyhan'da kimliği belirsiz bir şahıs hesap ödemediği bardan atılınca dönüp solisti öldürdü. Aynı zamanda barıjn ortağı olan solist Kenan Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda bulunan bir eğlence mekanında hesap ödeme meselesinden tartışma çıktı. Eğlence merkezinin hem ortağı hem de solisti olan Kenan Arslan, tartışma yaşadığı kişiyi dışarı çıkardı.

Eğlence mekanına konuşma bahanesi ile geri dönen kimliği belirsiz şüpheli ve arkadaşları geceyi kana buladı.

Kimliği belirsiz kişi, eğlendiği mekanda hesabı ödemeyince iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan tarafından uyarıldı. Duruma sinirlenen kişi, masadaki bardak, çatal ve bıçakları rastgele fırlattı.

Bunun üzerine bu kişi, mekan çalışanları tarafından dışarı çıkarıldı. Bir süre sonra mekana arkadaşlarıyla birlikte dönen şüpheli, Arslan'ı konuşmak için dışarı çağırdı.

Burada çıkan tartışmada, şüpheli ile arkadaşları tabancalarla ateş açtı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Arslan ile Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Arslan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Arslan, kurtarılamadı. Arslan'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Hüseyin Ç. ile B.D.'yi gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

