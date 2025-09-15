Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti

Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Yayınlanma:
Diyarbakır’da Töre Kurt (18) adlı kadın, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası’nda meydana geldi.

Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da kadın cinayeti: Eski eşini eşarbı ile boğduAntalya'da kadın cinayeti: Eski eşini eşarbı ile boğdu

İzmir'de kadın cinayeti!İzmir'de kadın cinayeti!

Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kurt’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Türkiye
Çocuklar ezilmekten kıl payı kurtuldu: Şehir magandası kendisini uyaran babayı tartakladı
Çocuklar ezilmekten kıl payı kurtuldu: Şehir magandası kendisini uyaran babayı tartakladı
Son Dakika | HKP Genel Başkanı hakkında karar
Son Dakika | HKP Genel Başkanı hakkında karar
Son Dakika | Kartalkaya yangını davasında yeni gelişme: Mütalaa açıklandı
Son Dakika | Kartalkaya yangını davasında yeni gelişme: Mütalaa açıklandı