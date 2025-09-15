Adresler farklı ölenler aynı: Diyarbakır'da kadın cinayeti
Yayınlanma:
Diyarbakır’da Töre Kurt (18) adlı kadın, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, öğle saatlerinde, Bağlar ilçesi Sakallı Mahallesi Beykaya Mezrası’nda meydana geldi.
Töre Kurt, evinin banyosunda av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kontrolde Kurt’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Bağlar Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Kurt’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)