Antalya'da kadın cinayeti: Eski eşini eşarbı ile boğdu

Olay, dün gece yarısı 01.00'de Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlıGüzeloba Mahallesi Örnekköy Caddesi’ndeki üç katlı bir apartmanda yaşandı. Yaklaşık bir hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, iddiaya göre gece saatlerinde eski eşi Hızır Çelik ile eve geldi. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

KATİL 3 SAAT EVDEN ÇIKMADI

Çelik, eşarbıyla boğduğu Biçer’in yüzünü daha sonra yastıkla kapattı. Cinayetin ardından evde üç saat kalan Çelik, sabaha karşı adresten ayrıldı. Yaklaşık 16 saat sonra ise Biçer’in erkek kardeşini arayarak, “Eşimi öldürdüm, teslim olacağım” dedi. Bunun üzerine aile, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler, Hanım Biçer’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaydan kısa süre sonra Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliği’ne giderek teslim oldu. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.