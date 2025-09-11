İzmir'de kadın cinayeti!

İzmir'in Urla ilçesinde Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldığı ifade edildi.