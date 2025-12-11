Kararı iki kez iptal edilen TRT'den Elif Akkuş için jet işten çıkarma

TRT Haber'in daha önce “mazeretsiz 168 gün işe gelmedi" iddiasıyla iki kez işten çıkardığı savaş muhabiri Elif Akkuş, mahkemenin iptal kararıyla işe geri dönüş yolunun açılmasından saatler sonra üçüncü kez işten çıkarıldı.

Iraklı aşiret reisinin Türk gazeteciye teklifi yıllar sonra açığa çıktı: 11'inci karım olur musun?

Akkuş'un avukatı Hüseyin Ersöz, yaptığı açıklamada “2 kez” “devlet memurluğundan ihraç kararı” verilen Akkuş’un, İstanbul 7. İdare Mahkemesi ve 8. İdare Mahkemesi kararlarıyla TRT’ye dönmesinin yolu açıldığı, kararların dün KEP üzerinden TRT’ye bildirildiği ve Akkuş’un göreve başlaması için gerekli işlemlerin tesis edilmesi talep edildiğini kaydetti.

MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN GEREKÇE YİNE AYNI

Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işte çıkarmaya ilişkin bugün kendilerine ulaşan 10 Aralık 2025 tarihli tebligatta, Akkuş’un 168 gün özürsüz göreve gelmediği “yeniden” öne sürüldüğünü ifade etti.

Elif Akkuş Tahliye Edildi

Avukat Ersöz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Düşünün ki 2022 senesinde bir çalışan 168 gün mazeretsiz göreve gelmiyor ve bu durum o tarihte değil 2 yıl sonra soruşturma konusu yapılıyor. Bu durumun “devlet ciddiyetiyle” bağdaşmaması bir yana tanık beyanlarıyla çürütülen bir isnat olduğunu da ifade etmek gerekiyor. Bu iddianın Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi dosyasında, Genel Müdür Yardımcısı ve Müdür düzeyinde üç tanığın beyanlarıyla yalanlandığını, Mahkemenin de bu iddilara ilişkin Beraat Kararı verdiğini de belirtelim."

TRT yönetiminin bugün tebliğ ettiği “üçüncü” ihraç kararıyla, Mahkeme kararlarını uygulamayacağını ortaya koyduğunu belirten Ersöz, "Bu Karara karşı da İdari Yargıda yasal yollara başvuracağız. Ancak bu kararın, Kurumun yönetilme tarzına ilişkin turnusol kağıdı işlevi gördüğünü, Elif Akkuş’a beslenen husumetin (mobbingin) de açık göstergesi olduğunu ifade etmek gerekiyor" dedi.