Iraklı aşiret reisinin Türk gazeteciye teklifi yıllar sonra açığa çıktı: 11'inci karım olur musun?

TRT Haber Merkezi’nde 27 yıl boyunca görev yapan savaş muhabiri Elif Akkuş, yıllarını geçirdiği savaş bölgelerinde yaşadıklarını ve edindiği deneyimlerini kitaplaştırdı. “Gerçek Her Şeyden Güçlüdür” isimli kitabında sadece savaşın fiziksel tehlikelerini değil bir kadın gazeteci olarak sahada karşılaştığı kültürel sınavları da kaleme aldı.

Akkuş, kitabında 2003 yılında Irak’ta yaşadığı bir anıyı aktararak “İlk adımlarımızdan biri Irak’ta o dönem sözü çok geçen Ulusal Aşiretler Birliği Başkanı Necim El Duleymi’yi ziyaret etmekti. Irak’taki hareket alanımızı genişletmek için bize yardımcı olabilecek kilit isimlerden biriydi” ifadelerini kullandı.

“11’İNCİ KARIM OLMANI İSTİYORUM”

Randevu günü Duleymi’nin aşiret liderleriyle dolu bir salona geldiğini ve kendilerini büyük bir nezaketle karşıladığını ifade eden Akkuş, kendisine yöneltilen beklenmedik teklifi anlattı.

Akkuş, kitabının ilgili bölümünde “El Duleymi, ‘Sen çok cesursun’ dedi. Ardından arkasındaki duvardaki kılıcı bana hediye etmek istediğini söyledi. Ve sonra da ‘On birinci karım olmanı istiyorum’ dedi” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeler karşısında sessiz kaldığını ve sadece “Diğer eşiniz ne oldu?” diye sorduğunu belirten Akkuş, Duleymi’nin verdiği yanıtı “‘Dokuzu öldü, onuncu yaşıyor’ dedi” ifadeleriyle aktardı.