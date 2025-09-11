2 gündür kayıp olan adam uçurumda ölü bulundu
Sivas'ta 2 gündür kayıp olarak aranan Ali Rıza Kılıç, uçurumda ölü bulundu.
Sivas İmralı'da 2 gündür haber alınamayan Alir Rıza Kılıç, uçurumdan düşmüş halde ölü bulundu.
77 YAŞINDAKİ ADAMDAN İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU
9 Eylül'de evden çıktıktan sonra kendisinden bir haber alınamayan Ali Rıza Kılıç'ın yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
77 yaşındaki adamı bulmak için ekiplerce arama çalışması başlatıldı. Aramaların 2'nci gününde Eskidere ve Bulgurluk köyleri yakınlardınaki uçurumda ceset bulunduğu belirlendi.
UÇURUMDA ÖLÜ BULUNDU
Olay yerindeki ekipler cansız bedenin 2 gündür kayıp olan Ali Rıza Kılıç'a ait olduğu tespit edildi.
Kılıç'ın cesedi, incelemelerin ardından İmranlı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
