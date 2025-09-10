16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı

16 yıllık sır perdesi DNA testiyle aralandı
Yayınlanma:
Denizli'de 16 yıl önce banka borçları nedeniyle bunalıma girerek ortadan kaybolan 46 yaşındaki çiftçi Suzan Uslu'nun akıbeti, ortaya çıktı. Uslu'nun, kaybolduktan 25 gün sonra Aydın'ın Buharkent ilçesindeki bir sulama kanalında bulunan kimliği belirsiz cesedin sahibi olduğu, yıllar sonra yapılan DNA testiyle kesinleşti.

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Haylamaz köyünde yaşayan 47 yaşındaki çiftçi Suzan Uslu, 2009 yılının Kasım ayında sırra kadem basmıştı. Uslu, 12 bin liralık banka kredisini kapatabilmek için bir yakınından borç almış, bu borcu ödemek için yeniden bankanın kapısını çalmıştı. Ancak, daha önce kefil olduğu bir kişinin borcunu ödememesi nedeniyle 13 bin liralık yeni kredi talebi reddedilince büyük bir çıkmaza girmiş ve bir daha evine dönmemişti.

"SON ZAMANLARDA DÜŞÜNCELİ VE SUSKUNDU"

O dönem 24 yaşında olan oğlu Yusuf Uslu, babasının borçları yüzünden son zamanlarda oldukça düşünceli ve içine kapanık olduğunu belirtmişti. "Babamın 12 bin lira borcu vardı. Ödeme günü gelmişti. Son zamanlarda düşünceli ve suskundu. Bizimle hiç konuşmuyordu" diyen Uslu, babasının en son bir bankada görüldüğünü ve kredi çekemediğini öğrendiklerini ifade etmişti. Ailesi, hayatından endişe ettikleri Uslu'nun bulunması için yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istemişti.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEMİŞTİ

Uslu'nun kaybolmasından yaklaşık 25 gün sonra, 11 Aralık 2009'da, Aydın'ın Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'ndeki Feslek mevkisindeki sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği, o dönemki incelemelere rağmen tespit edilememişti.

SUZAN USLU'YA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yıllar sonra dosyayı yeniden ele alan Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Buharkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sır perdesini aralamak için modern tekniklerden faydalandı. Geçtiğimiz ay yeniden başlatılan çalışma kapsamında, cesetten alınan DNA örnekleri ile kayıp şahısların ailelerinden alınan örnekler karşılaştırıldı. Yapılan analizler sonucunda, sulama kanalında bulunan cesedin, 17 Kasım 2009'da Denizli'de kaybolan Suzan Uslu'ya ait olduğu tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

