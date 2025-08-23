Kayak merkezinde yangın paniği!

Yayınlanma:
Erzurum’da bulunan Palandöken Kayak Merkezi’nde Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafeteryada, tadilat sırasında yangın çıktı. Yangına, oksijen tüpünden sıçrayan kıvılcımlar neden olurken alevler kısa süre içinde söndürüldü.

Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi’nin 2 bin 400 rakımındaki otelin karşısında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minareli Medrese maketindeki sosyal tesis olarak kullanılan kafeteryada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 250 metrekarelik alanda bulunan kafeteryada yapılan tadilat sırasında, oksijen tüpüyle demir kesilirken sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı.

erzurumda-kayak-merkezindeki-kafeteryad-877747-260764.jpg

ALEVLER KISA SÜREDE KAFETERYAYI SARDI!

Alevler, kısa sürede tek katlı kafeteryayı sararken işçilerin ihbarı üzerine kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi. Yangında, kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale yangını 2 gün sonra kontrol altında! Alevlerin yarattığı yıkım yürek yaktıÇanakkale yangını 2 gün sonra kontrol altında! Alevlerin yarattığı yıkım yürek yaktı

Bu ülkenin toprağı ağacı paradan önemli mi? Kayyum THK Başkanı'ndan skandal yangın uçağı savunmasıBu ülkenin toprağı ağacı paradan önemli mi? Kayyum THK Başkanı'ndan skandal yangın uçağı savunması

erzurumda-kayak-merkezindeki-kafeteryad-877749-260764.jpg

erzurumda-kayak-merkezindeki-kafeteryad-877751-260764.jpg

Kaynak:DHA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Mahmut Arıkan: İktidar karşıtlığı yapmıyoruz
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Konya’da traktöre bağlı römork devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı
Munzur Baba'da mescit açıldı: Karar Alevileri ayağa kaldırdı