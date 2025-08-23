Kayak merkezinde yangın paniği!

Erzurum, Palandöken Kayak Merkezi’nin 2 bin 400 rakımındaki otelin karşısında bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çifte Minareli Medrese maketindeki sosyal tesis olarak kullanılan kafeteryada, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Yaklaşık 250 metrekarelik alanda bulunan kafeteryada yapılan tadilat sırasında, oksijen tüpüyle demir kesilirken sıçrayan kıvılcımlar yangına yol açtı.

ALEVLER KISA SÜREDE KAFETERYAYI SARDI!

Alevler, kısa sürede tek katlı kafeteryayı sararken işçilerin ihbarı üzerine kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahaleler sonucunda alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi. Yangında, kafeterya kullanılamaz hale geldi.

