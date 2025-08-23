Çanakkale yangını 2 gün sonra kontrol altında! Alevlerin yarattığı yıkım yürek yaktı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere Köyü yakınlarında bulunan ormanda, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personel ile müdahale edildi.

126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Yangın sebebiyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerinde yaşayan 126 kişi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Havanın kararmasıyla gece boyunca alevlere karadan müdahale edilirken yangın, saat 00.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.

YANAN ALANLAR YÜREKLERİ YAKTI!

Yangına karadan müdahale devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken zarar gören alanlar havadan dronla görüntülendi. Alevlerin arkasında bıraktığı yıkım yürek yaktı.

