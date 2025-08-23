Çanakkale yangını 2 gün sonra kontrol altında! Alevlerin yarattığı yıkım yürek yaktı

Yayınlanma:
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde geçtiğimiz gün çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yanan alanlar dronla görüntülenirken küle dönmüş ormanlık alanlar yürekleri yaktı.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere Köyü yakınlarında bulunan ormanda, geçtiğimiz gün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılırken yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan 9 uçak, 6 helikopterle karadan 143 kara aracı ve toplam 391 personel ile müdahale edildi.

canakkalede-orman-yangini-kontrol-altin-877658-260740.jpg

126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ!

Yangın sebebiyle Gelibolu ilçesine bağlı Pazarlı ve Ilgardere köylerinde yaşayan 126 kişi tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Havanın kararmasıyla gece boyunca alevlere karadan müdahale edilirken yangın, saat 00.30 sıralarında büyük ölçüde kontrol altına alındı.

canakkalede-orman-yangini-kontrol-altin-877661-260740.jpg

YANAN ALANLAR YÜREKLERİ YAKTI!

Yangına karadan müdahale devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da devreye girdi. Yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmalar devam ederken zarar gören alanlar havadan dronla görüntülendi. Alevlerin arkasında bıraktığı yıkım yürek yaktı.

Bu ülkenin toprağı ağacı paradan önemli mi? Kayyum THK Başkanı'ndan skandal yangın uçağı savunmasıBu ülkenin toprağı ağacı paradan önemli mi? Kayyum THK Başkanı'ndan skandal yangın uçağı savunması

canakkalede-orman-yangini-kontrol-altin-877657-260740.jpg

canakkalede-orman-yangini-kontrol-altin-877659-260740.jpg

Kaynak:DHA

