Bu ülkenin toprağı ağacı paradan önemli mi? Kayyum THK Başkanı'ndan skandal yangın uçağı savunması

Yayınlanma:
Türkiye bu yıl da ağır orman yangınları yaşadı; THK’nin yangın söndürme uçakları hangarda kaldı. THK Kayyum Başkanı Kemal Yurtnaç, “bütçemiz yok” diyerek bakım maliyetlerini gerekçe gösterdi. Çözüm olarak uçakların teknik kapasitesi olan bir kamu kurumuna devri ve gelecek yaz etkin kullanımı planlanıyor. Kayyum başkandan yaz biterken açıklama gelmesi de dikkat çekti.

Türkiye bu sene de ağır orman yangınları ile boğuştu. Binlerce hektar alan kül oldu. Ülkenin ciğerleri milli servetleri yandı.

Türk Hava Kurumu’na (THK) ait yangın söndürme uçakları da yine hangarda bekledi.

NTV’ye konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, uçakların neden durduğunu yangına müdahale edemez bir hale geldiğini skandal ile açıkandı.

Adeta 'Her şeye para var bunlara neden yok' dedirten açıklamda Yurtnaç, uçakların bakım maliyeti için kurumun parası olmadığını söyledi.

Kurumun mali sıkıntıları ortada bir gerçek ise de neden yaz ayları gelmeden buna bir çözüm bulunmadı sorusu da kafalarda yangılandı.

BAŞKA KURUMA VERME ÇÖZÜMÜ

Türkiye'nin ciğerleri yandıktan sonra da kurumun çözümünün teknik eksikleri giderebilecek bütçesi olan bir devlet kurumuna uçakların satılması olduğu öğrenildi.

THK'ye ait 8 adet CL215 tipi amfibik uçak bulunduğu bunların sadece üçünün uçabilir durumda olduğu öğrenildi.

Kurum içinde, yeterli bakım yapılırsa 2 uçağın yedek parça olarak değerlendirilmesiyle uçabilecek uçak sayısının 6’ya çıkarılabileceği ifade ediliyor.

BÜTÇEMİZ YOK SAVUNMASI

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Kemal Yurtnaç, uçabilir durumdaki 3 uçağın bakım maliyetlerinin yüksek olduğunu söyledi.

"Biz bu seneki ihalede yer alamadık maliyetler nedeniyle ama teklifler geliştirdik. Bizim 8 tane cl215 uçağımız va

Bizim buradaki hedefimiz bunu kamu hayatına kazandırmaktı. Bu çalışmalarda da sona gelindi. Önümüzdeki sene içinde orman yangınlarında bu uçakları etkin halde göreceğiz.

"BÜTÇEMİZ YOK"

Bizim bunlara milyon dolarlar harcayacak bütçemiz yok. Bu 3 uçak da, 5 sene içinde bakım yapamazsak elimizde kalacak.

Kamunun eline bu uçakları verdiğimiz taktirde 3 uçak yerine 6 uçakla orman yangınlarında bu ülkede tarih yazmış olacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

