Katliam gibi kaza! 5 metre yükseklikten yere çakıldı

Yayınlanma:
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir otomobil yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten yere çakıldı. Korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı.

Tokat’ın Reşadiye-Bozcalı yolu üzerinde meydana gelen feci kazada Taşlıca Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Eraslan'ın (46) kullandığı otomobil, 5 metre yükseklikten menfezin bulunduğu alana uçtu. Korkunç kazada, Osman Eraslan’ın eşi Halime Eraslan (45) ve akrabalarının oğlu Arda Arslan (17) olay yerinde hayatını kaybetti.

otomobil-5-metre-yukseklikten-menfezin-880383-261512.jpg

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI!

Yaralanan Osman Eraslan, oğlu Harun Eraslan (17) ve kızı Melisa Erarslan (19), olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

otomobil-5-metre-yukseklikten-menfezin-880384-261512.jpg

otomobil-5-metre-yukseklikten-menfezin-880385-261512.jpg

Kaynak:DHA

