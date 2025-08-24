Edirne'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.G.'nin kullandığı 59 JD 828 plakalı otomobil Oğulpaşa köyü yakınlarında E.S'nin kullandığı 22 AG 258 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralıların bir kısmı sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı, çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle olay yerinde araç kuyrukları oluştu.Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.