Edirne'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Edirne'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Yayınlanma:
Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İ.G.'nin kullandığı 59 JD 828 plakalı otomobil Oğulpaşa köyü yakınlarında E.S'nin kullandığı 22 AG 258 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN YARALILAR ARAÇTAN ÇIKARILDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralıların bir kısmı sağlık ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı, çevredeki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu.

Kazada sürücülerle hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle olay yerinde araç kuyrukları oluştu.Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!