TEM'de feci kaza! 1 ölü 9 yaralı var, trafik durdu

TEM Otoyolu Edirne istikametinde aralarında hafriyat kamyonu ve 2 yolcu otobüsünün de olduğu feci bir trafik kazası meydana geldi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 9 KİŞİ YARALANDI

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Kaza nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

TEM'de meydana gelen kazanın ardından trafik bütün şeritlerde tamamen durdu. Kaza sonrasında otoyoldaki yoğunluk havadan görüntülendi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ TRAFİK KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İLERLEDİ

Ekiplerin kapanan yolu açma çalışmaları devam ederken, trafik Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Öte yandan kazaya karışan araçları otoyoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.