Kartalkaya faciasında adalet arayışı: 78 kişinin can verdiği yangında üçüncü duruşma bugün

21 Ocak günü Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen feci yangında, 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi ise yaralanmıştı.

Türkiye'nin yaşadığı en büyük yangın felaketlerinden olan faciaya ilişkin açılan davanın 3. duruşması bugün görülecek.

BAKANLIK YETKİLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ VAR, SORUŞTURMA YOK

Her olayda olduğu gibi Türkiye'yi yasa boğan bu davada da yargılama kişiye göre yürütüldüğü iddia ediliyor.

Bolu Belediyesi'nden tutuklu isimlerin olduğu davada, olayda ihmali olduğu iddia edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hiçbir ismin ifadesine dahi başvurulmaması, söz konusu iddiaları destekler nitelikte.

Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da görülmüştü. 10 gün boyunca sanık savunmaları, mağdur beyanları ve taraf avukatlarının görüşleri alınmıştı.

Mahkeme, 17 Temmuz’daki ara kararında bazı tutukluların durumunu değiştirirken, duruşma 22 Eylül’e ertelenmişti.

SANIKLAR HAKKINDA 1950 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Cumhuriyet savcısı tarafından sunulan 21 sayfalık mütalaada, otel sahibi Halit Ergül ve yöneticiler hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” suçlamasıyla 1950 yıl hapis cezası istendi. Ayrıca belediye yetkilileri, teknik personel ve otel çalışanları için de “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından 22 yıl 6 aya kadar hapis cezaları talep edildi.

Mahkeme, önceki celsede bir sanığın tutuklanmasına, diğerlerinin mevcut durumunun devamına karar vermiş, zararı gidermek istediklerini belirten sanıklara 15 gün süre tanımıştı.

Bugün yapılacak üçüncü duruşmada taraflar, esas hakkındaki savunmalarını mahkeme heyetine sunacak.