Kartalkaya'da evladını kaybeden Danıştay hakimi başvurdu: Bolu valileri de yargılansın

Yayınlanma:
Grand Kartal Otel’de 78 kişinin can verdiği yangın faciasında dava sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Kartalkaya'da evladını kaybeden Danıştay hakimi, "Bolu valileri de yargılansın" diyerek dava dosyasına 8 ismin daha eklenmesi için başvurdu.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasına ilişkin, 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleşti.

Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sayısı 20'ye yükseldi.

KARTALKAYA'DA EVLADINI KAYBEDEN DANIŞTAY HAKİMİ BAŞVURDU

Oğlu Dr. Yiğit Gençbay’ı yangında kaybeden Danıştay 9. Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay, ihmallerle dolu otelin yapımına başlandığı 1997’den bu yana Bolu’da görev yapan 10 validen 8’inin yargılanması için Danıştay’a başvurdu.

Acılı baba, "Sadece sanıklar değil, gözetim görevini yapmayanlar da sorumlu. Valiler de organize kötülüğün parçası, denetim görevini yapmayanlar da hesap vermek zorunda" dedi.

BOLU VALİLERİ DE YARGILANSIN

Gençbay'ın eski Bolu valilerini de yargı sürecine dahil eden çıkışının ardından gözler eski valilere çevrildi. Otelin yapımına başlandığı 1997 yılından bu yana Bolu’da 10 vali görev yaptı. 1999’da otel açıldığında Nusret Miroğlu görevdeydi.

Sırayla Mehmet Ali Türker, Ali Serindağ, Halil İbrahim Akpınar, İbrahim Özçimen, Ahmet Zahteroğulları, Aydın Baruş, Ahmet Ümit ve Erkan Kılıç valilik koltuğuna oturdu. 2008-2010 arasında Akpınar ve 20102014 arasında görev yapan Özçimen, 2016’daki darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklandı. İki isim, bu dava dosyasına girmedi.

Şu anda Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliği görevinde bulunuyor. Bolu Valisi olarak 2024’ten beri Abdülaziz Aydın görev yapıyor. Facia yaşanırken de Aydın koltuktaydı.

Kartalkaya davası 27 Ekim 2025’e ertelendi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

