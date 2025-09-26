Son Dakika | Danıştay'dan Kartalkaya kararı! Turizm Bakanlığından 9 kişi yargılanacak

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı’nın 16 Nisan 2025 tarihli “soruşturma izni verilmemesi” kararı Danıştay Birinci Daire’de incelendi.

Daire, Bakanlık bürokratlarından üç isim yönünden itirazı reddetti; dokuz isim içinse soruşturma yolunu açtı.

“Soruşturulacak eylemler” kısmında, iddia şöyle özetlendi:

“Denetim, kontrol ve inceleme görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek 21.1.2025 tarihinde Bolu İli, Kartalkaya Mevkiinde bulunan Grand Kartal Otelde yaşanan yangında 78 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmak.”

Danıştay, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile stajyer kontrolörler Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren’e isnat edilen eylemlerin “haklarında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı” kanaatine vardı.

BAKAN YARDIMCISININ YARGILANMAMASINI OYBİRLİĞİ İLE KABUL ETTİLER

Bu nedenle, “Kültür ve Turizm Bakanının 16.4.2025 tarih ve 1 sayılı kararının; belirtilen eylemlerden Nadir Alpaslan, Ezgi Dener ve Abdülkadir Eren için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısımlarına yapılan itirazların reddine oybirliğiyle” hükmetti.

Bilirkişi raporundaki tespitler dikkate alınarak diğer 9 kişi için yönünden farklı sonuca varıldı.

İşte Kartalkaya Faciası davasında yargılanmalarının önü açılan 9 isim:

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Çınar Çavuş

Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Şimşek Öncü

Genel Müdür Yardımcısı / Kontrolörler Kurulu Başkan Vekili Levent Kırcan

Başkontrolör Ramazan Alkan

Başkontrolör Melda Araz

Başkontrolör Şule Aktürk Alkan

Başkontrolör Barış Başayvaz

Daire, “itirazların kabulüyle Kültür ve Turizm Bakanının 16.4.2025 tarih ve 1 sayılı kararının; belirtilen eylemlerden Neşe Çıldık, Şennur Aldemir Doğan, Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Levent Kırcan, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz için soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmının kaldırılmasına” karar verdi. Bu hüküm “Bülent Çınar Çavuş, Elçin Şimşek Öncü, Ramazan Alkan, Melda Araz, Şule Aktürk Alkan ve Barış Başayvaz yönünden oyçokluğuyla, diğerleri yönünden oybirliğiyle” alındı.

İKİ MUHALEFET ŞERHİ

Kararda iki ayrı karşı oy yer aldı. İlkinde, başkontrolörler hakkında, “Bakanlık İç Genelgelerine uygun olarak Otelde denetim ve inceleme görevlerini yerine getirdikleri, ... mevzuata uygun olarak görevlerini yerine getirdikleri, bu nedenle isnat edilen eylemlerden sorumlu tutulamayacakları” belirtildi ve “soruşturma izni verilmemesine ilişkin kısmına yapılan itirazların reddi gerektiği” savunuldu.

İkinci karşı oyda ise genel müdür yardımcıları için, “Grand Kartal Otelde inceleme, denetim ve kontrol görevlerinin bulunmadığı, ... usulsüzlük tespit edilmesi halinde bunların görmezden gelinmesi ya da örtbas edilmesi yolunda herhangi bir talimat veya yönlendirmeleri olmadığı” vurgulandı; bu nedenle “itirazların reddi gerektiği” ifade edildi.