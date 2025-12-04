Kardeşiyle beraber arkadaşını bıçakladı!

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Tuğçe Y., kardeşi Sefa Y. ile birlikte arkadaşını bıçakladı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 30 yaşındaki Tuğçe Y. kendisiyle yaşıt kardeşi Sefa Y. ile arkadaşı Mahmut N.'yi bıçakla yaraladı.

Tuğçe Y. gözaltına alınırken, kardeşinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

KAVGA SIRASINDA ARKADAŞINI KARDEŞİYLE BIÇAKLADI

Saat 16.00 sıralarında Zafer Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki bir evde iddiaya göre, Sefa Y. ve kardeşi Tuğçe Y., arkadaşı Mahmut N. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Tuğçe Y. ve kardeşi Sefa Y., Mahmut N.’yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında Tuğçe Y. de bıçakla elinden yaralandı.

kardesiyle-birlikte-arkadasini-bicakladi-1048104-311009.jpg

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mahmut N., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürülüp, tedaviye alındı.

KENDİSİN YAKALANDI KARDEŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Tuğçe Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli, tedavisi için hastaneye götürüldü. Kardeşi Sefa Y.’nin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak:DHA

