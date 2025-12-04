Saldırıyı kaydeden sürücüye el hareketi çektiler! Trafik eşkıyaları yakalandı

Yayınlanma:
Ankara'da trafikteki kavga ettikleri sürücünün aracının önünü kesip zarar veren 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Reşit Galip Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü H.İ.K. ile otomobil sürücüsü E.S. arasında trafikte tartışma çıktı.

Şehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladıŞehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladı

Ardından H.İ.K. kullandığı hafif ticari araçla, E.S. idaresindeki otomobilin önünü kesti. H.İ.K. ve yanında bulunan 2 kişi, sürücüye küfrederek, otomobilin ön camına kırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ 3 MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüleri ihbar kabul eden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın, aracı zarar gören E.S. ile diğer araç sürücüsü H.İ.K. ve yanındaki S.A.K. ile S.S.K. arasında yol vermeme tartışması nedeniyle yaşandığı, H.İ.K.'nin yanında bulunan 2 kişi ile araçtan inerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, aracın ön camına zarar verdikten sonra şüphelilerin ayrıldıkları tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları kimlik tespiti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Kuru fasulye krizi: Bir bu eksikti!
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
Türkiye
Adliyenin emanet deposunu soymuştu: Hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
Adliyenin emanet deposunu soymuştu: Hırsızlık görüntüleri ortaya çıktı
Kardeşiyle beraber arkadaşını bıçakladı!
Kardeşiyle beraber arkadaşını bıçakladı!
Zehir taciri binlerce sentetik hapla yakalandı: Şüpheli tutuklandı
Zehir taciri binlerce sentetik hapla yakalandı: Şüpheli tutuklandı