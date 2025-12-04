Saldırıyı kaydeden sürücüye el hareketi çektiler! Trafik eşkıyaları yakalandı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Reşit Galip Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü H.İ.K. ile otomobil sürücüsü E.S. arasında trafikte tartışma çıktı.

Şehir magandası trafikte terör estirdi! Çocuğun haykırışlarına rağmen aracı defalarca yumrukladı

Ardından H.İ.K. kullandığı hafif ticari araçla, E.S. idaresindeki otomobilin önünü kesti. H.İ.K. ve yanında bulunan 2 kişi, sürücüye küfrederek, otomobilin ön camına kırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GÖRÜNTÜLER İHBAR KABUL EDİLDİ 3 MAGANDA GÖZALTINA ALINDI

Görüntüleri ihbar kabul eden Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın, aracı zarar gören E.S. ile diğer araç sürücüsü H.İ.K. ve yanındaki S.A.K. ile S.S.K. arasında yol vermeme tartışması nedeniyle yaşandığı, H.İ.K.'nin yanında bulunan 2 kişi ile araçtan inerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, aracın ön camına zarar verdikten sonra şüphelilerin ayrıldıkları tespit edildi. Ekiplerin yaptıkları kimlik tespiti sonrası 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.