Karabük’te feci kaza! 2 yaşındaki çocuk ağır yaralı
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında çarpışan otomobillerden biri yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Karabük'te bir kaza meydana geldi. Meydana gelen kazada E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Ovacık yol ayrımında S.A.yönetimindeki 78 SA 015 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle E.G. idaresindeki 06 BSA 827 plakalı otomobil, yol kenarındaki bahçeye devrildi. Kazada otomobil sürücüsü E.G. ile yanındaki A.A.G. (2) ve İ.Y. yaralandı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.A.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
