Cam fabrikasında feci kaza: Genç işçi ağır yaralandı
Yayınlanma:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cam fabrikasında çalışan 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Mossa A., iş kazasında ağır yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'ndeki fabrikada meydana geldi. İddiaya göre Mossa A., dengesini kaybederek iki taşıma bandı arasına sıkıştı. İş arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarılan işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Mossa A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)