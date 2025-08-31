Nemrut'ta ayı saldırısı: Son anda kurtuldu, valilik alanı ziyarete kapattı

Yayınlanma:
Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan ayılardan biri, kendisine yiyecek vermek isteyen bir kişiye saldırdı. Saldırgan ayı nedeniyle vatandaş son anda kurtulurken, olay cep telefonuyla kaydedildi. Bitlis Valiliği, can ve mal kaybı riskine karşı Nemrut Krater Gölü ve Kalderası’nı 15 gün süreyle ziyarete kapattı.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan, 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşayan bozayılar, son zamanlarda popülasyonlarının artmasıyla birlikte daha sık görülmeye başlandı. Bölgeye gelen vatandaşlar, hem ayıları görüntülemek hem de elle beslemek amacıyla sık sık göl çevresine gidiyor. Yiyecek arayışıyla yol kenarlarına kadar inen ayılar, sürü halinde dolaşarak araçların yanına yaklaşıyor. Ancak bu durumun zamanla tehlikeli bir boyut kazandığı, ayıların artık araçların camlarına ve kapılarına saldırmaya başladığı belirtildi.

Önceki gün Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye giden bir vatandaş da araç içerisinden ayıyı beslemek istedi. Ancak ayı, bir anda saldırıya geçti. Aracın camından uzatılan yiyeceği almak isterken saldırganlaşan hayvan, kişiye yöneldi. Saldırıya uğrayan vatandaş son anda kurtulmayı başarırken, yaşanan panik anları başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, ayının araca yaklaşarak saldırdığı anlar açıkça görülüyor.

NEMRUT KRATER GÖLÜ VE KALDERASI 15 GÜN KAPATILDI

Yaşanan olayların ardından Bitlis Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nın ayı saldırıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda telafisi mümkün olmayan herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması açısından mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir. Ayıların beslenme alışkanlıklarının yeniden rehabilite edilmesi ve meydana gelebilecek can ile mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Nemrut Kalderası, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda tedbiren ve geçici olarak 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete kapatılmıştır."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

