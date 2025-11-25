Kamyon uçuruma yuvarlandı! Sürücüsü öldü

Kamyon uçuruma yuvarlandı! Sürücüsü öldü
Yayınlanma:
Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Yurtbekler köyü yolunda çalışma yapan bir kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada kamyon şoförü Bayram Ali Aydın (60) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında yol yapım çalışmasının sürdüğü Yurtbekler Köyü yakınlarında meydana geldi. Yol çalışmasında yer alan Bayram Ali Aydın’ın kullandığı kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Bayram Ali Aydın’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyonun ve sürücünün, İl Özel İdaresi’nin yol yapım işlerini yürüten taşeron bir firmada çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

