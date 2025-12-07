Kahvaltı sefası yaparken yakalandı

Yayınlanma:
Aydın'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 22 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Recep K., polisin düzenlediği operasyonla kahvaltı yaptığı sırada yakalandı.

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir uyuşturucu satmak, cezaevine yasaklı madde sokma ve hayvan hırsızlığı suçlarından toplam 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü Recep K.’nın Umurlu Mahallesi’nde saklandığı bilgisini aldı.

Samsun'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandıSamsun'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

KAHVALTI YAPARKEN YAKALANDI

Yapılan çalışmalar kapsamında, hükümlünün eşinin sık sık kendisini ziyaret ettiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, kadını teknik ve fiziki takibe aldı. Eşinin bugün kahvaltı hazırlamak için Recep K.'nın kaldığı adrese gittiğini belirledi.

19 yılla aranan firari yakalandı: Yanında bir tane daha çıktı19 yılla aranan firari yakalandı: Yanında bir tane daha çıktı

Bunun üzerine polis operasyon düzenledi. Adrese yapılan baskında, Recep K. evde kahvaltı yaptığı sırada yakalandı. Recep K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

