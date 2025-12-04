19 yılla aranan firari yakalandı: Yanında bir tane daha çıktı
Kırıkkale'de jandarma ve polis ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile uyuşturucu suçundan aranan başka bir kişi yakalandı.
36 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ 19 YIL 6 AY HÜKÜMLÜ
Operasyon kapsamında, "Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" ve "Yakın akrabayı öldürme" suçlarından aranan 36 yaşındaki M.U. yakalandı. Şahsın hakkında toplamda 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
UYUŞTURUCUDAN ARANAN 40 YAŞINDAKİ KİŞİ DE YAKALANDI
Aynı çalışma kapsamında, "Uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kullanmak" suçundan aranan 40 yaşındaki A.K. da gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalanması için Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri müşterek bir çalışma yürüttü.
SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR
Yakalanan şahıslar üzerindeki adli işlemlerin devam ettiği, ayrıca diğer aranan şahıslara yönelik operasyon ve soruşturmaların da sürdürüldüğü bildirildi.