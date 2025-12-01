FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandı
Kayseri'de, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.
KAYSERİ'DE SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nin yürüttüğü çalışma kapsamında, 39 yaşındaki eski astsubay M.Y. saklandığı adreste ele geçirildi.
ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan hükümlü üzerinde gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, infazının gerçekleştirilmesi için cezaevine sevk edildi. Güvenlik güçleri, aranan terör hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.