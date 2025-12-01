FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandı

FETÖ firarisi eski astsubay Kayseri'de yakalandı
Yayınlanma:
Kayseri’de FETÖ üyesi olmaktan hapis cezası bulunan firari eski astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de, FETÖ'ye üye olmaktan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü eski astsubay yakalanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Akademisi birincisi son anda FETÖ iltisaklı çıktı: Erdoğan'ın elinden ödül alacaktıAdalet Akademisi birincisi son anda FETÖ iltisaklı çıktı: Erdoğan'ın elinden ödül alacaktı

KAYSERİ'DE SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi'nin yürüttüğü çalışma kapsamında, 39 yaşındaki eski astsubay M.Y. saklandığı adreste ele geçirildi.

Bülent Arınç'ın damadına FETÖ'den beraat veren hakimler için karar!Bülent Arınç'ın damadına FETÖ'den beraat veren hakimler için karar!

ADLİ İŞLEMLERİ TAMAMLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan hükümlü üzerinde gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, infazının gerçekleştirilmesi için cezaevine sevk edildi. Güvenlik güçleri, aranan terör hükümlülerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Ahmet Atakan dosyası zaman aşımı bürosuna gönderildi!
Ahmet Atakan dosyası zaman aşımı bürosuna gönderildi!
Türk Eczacıları Birliğinden ilaçlama uyarısı
Türk Eczacıları Birliğinden ilaçlama uyarısı