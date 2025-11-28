Adalet Akademisi birincisi son anda FETÖ iltisaklı çıktı: Erdoğan'ın elinden ödül alacaktı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Akademisi’nden mezun olan hakim ve savcı adaylarının 2 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak törenin ardından göreve başlayacağını duyurdu.

Tören daha yapılmadan FETÖ krizi patlak verdi.

ADALET AKADEMİSİ BİRİNCİSİ SON ANDA FETÖ İLTİSAKLI ÇIKTI

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre; 2 Aralık’ta düzenlenecek törenin aslında daha önceki bir tarihte yapılması planlanıyordu. Adalet Akademisi’nde dönem birincisi olan yargı mensubu adayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden mezuniyet belgesi alacak. Ancak bu yıl, ödül dönem birincisine değil, ikinci olan yargı mensubu adayına verilecek.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu yılın birincisiyle ilgili yapılan tahkikatta, yargı mensubu adayının FETÖ’yle iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine tören programı değiştirildi.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALACAKTI

Dönem birincisinin FETÖ’yle iltisaklı çıkması nedeniyle törende mezuniyet belgesinin dönem ikincisine verilmesi kararından sonra, HSK yaptığı duyuruda hakim ve savcı adaylarının görev yerlerini belirleyecek kuranın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekileceğini ilan etti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dönem birincisi kendi istediği yerde göreve başlayacaktı ancak bu yıl dönem ikincisi bu hakkı kullanacak.

Adalet Akademisi dönem birincisinin FETÖ’yle iltisaklı olduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törenden önce tespit edildi ancak bu tespitin son dakikada olması dikkat çekici. Çünkü hakim-savcı adayları Adalet Akademisi’ne girerken de güvenlik soruşturmasından geçiriliyor fakat FETÖ izine son ana kadar rastlanılmamış olacak dönem birincisi aylarca yargı mensubu olmak için eğitim görebildi.

BAKANLIK DOĞRULADI

Adalet Bakanlığı kaynakları da dönem birincisine yönelik bir yaptırım olduğunu, dönem birincisiyle ilgili tasarrufun önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.