Adalet Akademisi birincisi son anda FETÖ iltisaklı çıktı: Erdoğan'ın elinden ödül alacaktı

Adalet Akademisi birincisi son anda FETÖ iltisaklı çıktı: Erdoğan'ın elinden ödül alacaktı
Yayınlanma:
Hakim ve savcı adayları Adalet Akademisi’ndeki eğitimini tamamladı. Cumhurbaşkanlığı’nda çekilecek kura öncesinde Erdoğan'ın elinden ödül alacak akademi birincisinin FETÖ iltisaklı olduğu ortaya çıktı. Güvenlik soruşturmasından geçirilerek akademiye giren adaylar arasından son anda görülen FETÖ iltisakı programı değiştirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Adalet Akademisi’nden mezun olan hakim ve savcı adaylarının 2 Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak törenin ardından göreve başlayacağını duyurdu.

Tören daha yapılmadan FETÖ krizi patlak verdi.

ADALET AKADEMİSİ BİRİNCİSİ SON ANDA FETÖ İLTİSAKLI ÇIKTI

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre; 2 Aralık’ta düzenlenecek törenin aslında daha önceki bir tarihte yapılması planlanıyordu. Adalet Akademisi’nde dönem birincisi olan yargı mensubu adayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden mezuniyet belgesi alacak. Ancak bu yıl, ödül dönem birincisine değil, ikinci olan yargı mensubu adayına verilecek.

Yargı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu yılın birincisiyle ilgili yapılan tahkikatta, yargı mensubu adayının FETÖ’yle iltisaklı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine tören programı değiştirildi.

ERDOĞAN'IN ELİNDEN ÖDÜL ALACAKTI

Dönem birincisinin FETÖ’yle iltisaklı çıkması nedeniyle törende mezuniyet belgesinin dönem ikincisine verilmesi kararından sonra, HSK yaptığı duyuruda hakim ve savcı adaylarının görev yerlerini belirleyecek kuranın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çekileceğini ilan etti.

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da dönem birincisi kendi istediği yerde göreve başlayacaktı ancak bu yıl dönem ikincisi bu hakkı kullanacak.

Adalet Akademisi dönem birincisinin FETÖ’yle iltisaklı olduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki törenden önce tespit edildi ancak bu tespitin son dakikada olması dikkat çekici. Çünkü hakim-savcı adayları Adalet Akademisi’ne girerken de güvenlik soruşturmasından geçiriliyor fakat FETÖ izine son ana kadar rastlanılmamış olacak dönem birincisi aylarca yargı mensubu olmak için eğitim görebildi.

BAKANLIK DOĞRULADI

Adalet Bakanlığı kaynakları da dönem birincisine yönelik bir yaptırım olduğunu, dönem birincisiyle ilgili tasarrufun önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Mustafa Çulcu: Bu pozisyon penaltıydı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Elektrikli devrime inat: Dizel öldü deniyordu HVO100 ile hortladı
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Gölgede kurutuluyor ağrıları şıp diye kesiyor: Fiyatı altınla yarışıyor
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Türkiye
Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı
Fakirlik belgesi talebi reddedilince muhtara saldırdı
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Cesedi streçledi yaralı sevgilisine günlerce cinsel saldırıda bulundu! Vahşet davasında savcı mütalaasını verdi
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti
Papa'nın İstanbul ziyaretleri devam ediyor: Fransız Fakirhanesi ve Fakirlerin Küçük Kız Kardeşleri ziyaret etti