Bülent Arınç'ın damadına FETÖ'den beraat veren hakimler için karar!

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın damadı Dr. Ekrem Yeter’e, 'silahlı terör örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği' suçundan yargılandığı davada verilen beraat kararı Kasım 2021'de istinaf tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN BERAAT

15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK ile görevden ihraç edilen Yeter, "Benim bu yapıyla hiçbir şekilde ilişkim olmamıştır. Dosyaya sunduğum sosyal medya paylaşımları da bunu kanıtlamaktadır. Vatanını, milletini ve bayrağını seven biriyim, beraatımı talep ediyorum" demiş ve 17 Ekim 2019 tarihli karar duruşmasında delil yetersizliğinden beraat etmişti.

ŞENER: ARINÇ'IN DAMADI OLDUĞU İÇİN BERAATİNE

Mahkemenin verdiği kararın ardından AKP'ye yakınlığı ile bilinen Nedim Şener tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde ‘Arınç’ın damadı olduğu için beraatine...’ başlığıyla Hürriyet'te yazı yazdı.

HSK'YA NEDİM ŞENER KAYNAKLI ŞİKAYET

Bu yazının ardından bir vatandaş Şener'iin yazısını da kaynak gösterip beraat veren hakimleri HSK'ya şikayet etti.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre Nedim Şener yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

“İddianameye göre, FETÖ’nün en üst düzey yöneticilerinden; Cemil Koca, Tuncay Delibaş, Hüseyin Kara, Şerif Ali Tekalan, Süleyman Uysal, Akın İpek, Bahattin Karataş gibi isimlerle 766 kez görüşmesi tespit edilen, FETÖ elebaşı Gülen’in talimatı üzerine, 31 Aralık 2013-24 Aralık 2014 tarihleri arasında Bank Asya’daki hesabında 40 bin 993 TL artış meydana gelen, FETÖ’nün iltisaklı Uluslararası Tıp Örgütü Uluslararası Anadolu Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığı yapan Ekrem Yeter hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilmişti…”

ŞİKAYETE 8 AY SONRA YANIT: SORUŞTURMAYA GEREK YOK

Şener'in yazısını kaynak gösterip HSK'ya başvuru yapan vatandaşa 8 ay sonra 26 Kasım 2025 tariihnde yanıt verildi. HSK Genel Sekreterliği tarafından vatandaşa gönderilen cevapta, şikâyetin incelendiği ancak soruşturma açılmasını gerektirecek bir durum görülmediği iletildi.

Yanıtta, 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince şikâyetin "işleme konulmamasına" karar verildiği ifade edildi. Ayrıca bu karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde HSK Birinci Dairesi'ne yeniden inceleme talebinde bulunma hakkının saklı olduğu hatırlatıldı.