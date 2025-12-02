Samsun'da 18 yılla aranan firari hükümlü yakalandı

Yayınlanma:
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 18 yıl 7 ay 3 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesi genelinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon gerçekleştirdi.

Polis, yürüttüğü özel çalışmalar ve istihbarat toplama faaliyetleri sonucunda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 18 yıl 7 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç.'nin (34) Canik ilçesinde belirlenen adreste saklandığını tespit etti.

YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Düzenlenen operasyonla firari hükümlü S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. S.Ç.'nin, ağır hapis cezasının yanı sıra, farklı zamanlarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" gibi suçlardan da adli kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, firari hükümlü S.Ç. adli makamlara sevk edilerek cezaevine teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

