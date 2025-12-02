Şener Üşümezsoy Acun Ilıcalı’nın 500 bin dolarlık teklifini reddetti

Yayınlanma:
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un, Acun Ilıcalı’nın yıllar önce kendisine yaptığı 500 bin dolarlık teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, konuk olduğu bir programda yaptığı açıklamayla gündem oldu.

Pembe Masa adlı programda konuşan Üşümezsoy'a, Survivor'a katılıp katılmayacağı soruldu.

Üşümezsoy, "Tabii giderim. Benim için Survivor çok basit kalır. Şimdiki giden kadroyu da gördüm, Bayhan filan var. Benim olmam, onlar için haksız rekabet olurdu." ifadelerini kullandı.

"ACUN’LA ARAMDA KAN DAVASI GİBİ BİR DURUM VAR"

Ünlü deprem bilimci, yarışmanı yapımcısı Acun Ilıcalı ile arasındaki ilişkiye dair şaşırtıcı bir itirafta da bulundu:

"Acun’un ben baş starıyım. Daha önce ‘Yok Böyle Dans’ yarışmasında yer almam için 500 bin dolar teklif etti. Ama ben reddettim. Bu sebeple Acun’la aramda kan davası gibi bir durum var."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

