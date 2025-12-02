Burak Özçivit kral seçildi: 20 milyonu kaptı

Yayınlanma:
Rusya'da düzenlenen Türk Dizi Müziği etkinliğinde halk oylamasıyla “kral” seçilen Burak Özçivit'in etkinlikten 20 milyon TL aldığı iddia edildi.

Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve sık sık katıldığı davetlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'nın Astrakhan şehrinde düzenlenen "Türk Dizi Müziği" etkinliğine özel konuk olarak katıldı.

Etkinlikte, seyircilerin katıldığı "Hangi oyuncuyu kral olarak görmek istersiniz?" sorusunun yer aldığı bir halk oylaması düzenlendi.

burak-ozcivit.webp

2 BİN 747 OYLA KRAL SEÇİLDİ

3 binden fazla kişinin oy kullandığı yarışmada, 2 bin 747 oy alarak açık ara birinci seçilen Burak Özçivit, sahnede taç giydi.

Bu anlarda, oyuncunun kariyerinde önemli bir yer tutan Muhteşem Yüzyıl dizisinin müziği çaldı.

whatsapp-gorsel-2025-12-01-saat-12-32-34-77edc142-e1764581636879.jpg

ALDIĞI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI

Son olarak Kuruluş Osman dizisiyle ekranda boy gösteren Burak Özçivit'in, Rusya'da büyük ilgi topladığı etkinlikten kazandığı ücret ise dudak uçuklattı.

Özçivit'in, Rusya'daki bu etkinlikten 20 milyon TL aldığı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

