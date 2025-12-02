Pelin Akil isyan etti: Çalışan anne babalar nasıl yetişecek?

Pelin Akil isyan etti: Çalışan anne babalar nasıl yetişecek?
Yayınlanma:
Fenerbahçe–Galatasaray derbisi nedeniyle kızlarının okulunun erken dağılmasına tepki gösteren Pelin Akil, "Çalışan anne babalar nasıl yetişecek?" diyerek duruma isyan etti.

Ünlü oyuncu Pelin Akil, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde olası trafik yoğunluğu gerekçesiyle kızlarının okulunda derslerin erken bitirildiğini belirtti.

İkiz kız annesi olan Pelin Akil, yapılan uygulamaya sosyal medyadan isyan etti.

"HİÇ BÖYLE BİR UYGULAMA OLMAZDI"

Pelin Akil, paylaşımında duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Maçla ilgili hiçbir şey söylememişsin diyen dostlar... Tabii ki kalbim her zaman Fenerbahçe'den yana ama maç yüzünden okulların bugün erken paydos vermesini anlayamadım. Benim okul zamanımda sürekli derbiler olurdu ama hiç böyle bir uygulama olmazdı."

"BİRAZ GARİBİME GİTTİ"

Ünlü oyuncu, uygulamanın asıl mağdurlarının çalışan ebeveynler olduğunu belirterek şunları dedi:

"Trafik olacak diye okulların erken bitmesi… Çalışan anne babalar nasıl yetişecek, nasıl stres olmuşlardır? Ben şansa evdeydim, prova vardı. Biraz garibime gitti. Bilmiyorum, benim gibi düşünen var mı? Belki de bizim okulumuz dışında böyle bir şey olmamıştır."

