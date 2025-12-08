Üst geçide saplanan araç alev aldı: 4 yaralı

Üst geçide saplanan araç alev aldı: 4 yaralı
Yayınlanma:
Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir üst geçidin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir üst geçide çarpan otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yanan aracı çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

OTOMOBİL ÜST GEÇİDE ÇARPARAK ALEV ALDI

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.İ.B. idaresindeki 57 DV 125 plakalı otomobil, bir yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın motor bölümü alev aldı.

Karakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralıKarakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralı

4 YARALI ARABADAN ÇIKARILDI

Sürücü H.İ.B. ile araçtaki Ö.A, L.K. ve G.Y.N., olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla yanan araçtan tahliye edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopark alev alev yandı! 14 araç zarar gördüOtopark alev alev yandı! 14 araç zarar gördü

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin aracın iç kısmına sıçramasını engelleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

