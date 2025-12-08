Üst geçide saplanan araç alev aldı: 4 yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde, bir üst geçide çarpan otomobilin alev alması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yanan aracı çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

OTOMOBİL ÜST GEÇİDE ÇARPARAK ALEV ALDI

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. H.İ.B. idaresindeki 57 DV 125 plakalı otomobil, bir yaya üst geçidinin merdivenlerine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle aracın motor bölümü alev aldı.

4 YARALI ARABADAN ÇIKARILDI

Sürücü H.İ.B. ile araçtaki Ö.A, L.K. ve G.Y.N., olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla yanan araçtan tahliye edildi. Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İTFAİYE YANGINI SÖNDÜRDÜ

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri, alevlerin aracın iç kısmına sıçramasını engelleyerek yangını kısa sürede söndürdü. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.