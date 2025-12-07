Karakolun önündeki araç infilak etti: 5 ölü 4 yaralı

Meksika’nın batısında yer alan Michoacan eyaletine bağlı Coahuayana kasabasında, Ignacio Lopez Rayon Caddesi'nde bulunan polis karakolunun önünde, henüz bilinmeyen bir sebeple bir araç infilak etti. Olayı Meksika basını duyururken meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişinin yanı sıra polis karakolunda görevli 3 personelin hayatını kaybettiği ifade edildi.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ İSE YARALI!

Meydana gelen patlamada 5 kişi yaşamını yitirirken 4 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Polis ekipleri, aracın patlayıcı madde taşıyıp taşımadığının tespit edilmesi amacıyla inceleme başlatıldığını açıkladı.