İETT durağında havaya sıkmışlardı: 2 şüpheli yakalandı

İstanbul'da Şişli ilçesinde bir toplu taşıma durağında yaşanan silahlı olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine yakalandığı açıklandı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Şişli'de bir İETT durağında silahla havaya ateş açıldığına dair sosyal medyada dolaşan görüntüler üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

KURUSIKI TABANCA VE ARAÇLA YAKALANDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen M.K. ve H.K. isimli şüphelilerin, bir kurusıkı tabanca ve araçlarıyla birlikte yakalandığı bildirildi.

ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Açıklamada, yakalanan şüphelilere 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Şüphelilere ayrıca idari para cezası da uygulandı. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü kaydedildi.