Adıyaman’da kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi

Yayınlanma:
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından bir iş yerine düzenlenen operasyonda kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu S.Y.’ye ait ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

adiyamanda-kurusikidan-cevrilmis-bin-tabanca.jpg

BİN TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında adreste arama yaptı.

adiyaman-kurusikidan-cevrilmis-bin-tabanca.jpg

Aramalarda, kurusıkı olarak tabir edilen tabancalarında birtakım değişiklikler yapılarak ateşli silah haline getirilecek şekilde tasarlanmış bin tabanca ele geçirildi.

Çeteleri silahlandırıyorlardı: 13 şüpheli gözaltına alındıÇeteleri silahlandırıyorlardı: 13 şüpheli gözaltına alındı

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

