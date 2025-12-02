Adıyaman’da kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi

Adıyaman’da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu S.Y.’ye ait ev ve iş yerine operasyon düzenlendi.

BİN TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında adreste arama yaptı.

Aramalarda, kurusıkı olarak tabir edilen tabancalarında birtakım değişiklikler yapılarak ateşli silah haline getirilecek şekilde tasarlanmış bin tabanca ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.