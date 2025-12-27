Muğla’da zeytin toplarken yaşamını yitirdi

Muğla’da zeytin toplarken yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Muğla Yatağan’da zeytin ağacından düşen 65 yaşındaki Şerafettin Demir yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 65 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Kırıkköy Mahallesi'nde, zeytin toplarken meydana gelen bir kaza trajik bir sonla neticelendi. Şerafettin Demir (65), zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralandı.

DÜŞMESİNİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, Şerafettin Demir'in düşme sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

CESEDİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Demir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

