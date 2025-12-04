Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklanmıştı: Yaşam savaşını kaybetti

Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklanmıştı: Yaşam savaşını kaybetti
Yayınlanma:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan Murat Z., 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir zeytin bahçesinde yaşanan tartışma, ölümle sonuçlandı. Umurbey Mahallesi'nde 11 gün önce meydana gelen olayda bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Z., tüm tedavi çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ZEYTİN BAHÇESİNDE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Arif Ş. ile Murat Z. arasında bir zeytin bahçesinde çıkan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Arif Ş., Murat Z.'yi sırtından bıçakladı.

Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladıŞakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı

YARALI 11 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Ağır yaralanan Murat Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Murat Z., doktorların 11 gün boyunca sürdürdüğü tüm tedavi çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Husumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirttiHusumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirtti

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaydan hemen sonra kaçan şüpheli Arif Ş., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma, olayın ayrıntılarını aydınlatmak için sürdürülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Çin ters köşe yaptı: “Elektrikli otomobilleri vergiye mi boğuyorsunuz? O zaman yollarınızı benzinliyle doldururuz”
Galatasaray şikayet etmişti: TFF'nin Yasin Kol kararı ortaya çıktı
Google neyi, neden sansürlüyor, Halk TV neye itiraz ediyor? İşte yanıtları
Euro rekor kırdı
Euro rekor kırdı
TRT Genel Müdürü'ne, Diyanet İşleri Başkanı'na var sadece emekliye yok: İktidardan 'üst düzey' memura ek zam
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
İzmir'de su kesintisi: 24 saati aşacak!
Ece Üner'den Google'ın Halk TV sansürüne karşı okura çağrı: Aylardır çok katı bir karartma uyguluyor
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Türkiye
19 yılla aranan firari yakalandı: Yanında bir tane daha çıktı
19 yılla aranan firari yakalandı: Yanında bir tane daha çıktı
Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı
Şişli'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı