Zeytin bahçesinde sırtından bıçaklanmıştı: Yaşam savaşını kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir zeytin bahçesinde yaşanan tartışma, ölümle sonuçlandı. Umurbey Mahallesi'nde 11 gün önce meydana gelen olayda bıçaklanarak ağır yaralanan Murat Z., tüm tedavi çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ZEYTİN BAHÇESİNDE TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Arif Ş. ile Murat Z. arasında bir zeytin bahçesinde çıkan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Arif Ş., Murat Z.'yi sırtından bıçakladı.

Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı

YARALI 11 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Ağır yaralanan Murat Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesine alınan Murat Z., doktorların 11 gün boyunca sürdürdüğü tüm tedavi çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Husumetlisini sırtından bıçaklayıp kafasını yere vurdu! Saldırganın ifadesi pes dedirtti

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaydan hemen sonra kaçan şüpheli Arif Ş., kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturma, olayın ayrıntılarını aydınlatmak için sürdürülüyor.