Şakalaşırken okul arkadaşını bıçakla yaraladı

Yayınlanma:
Aksaray’da lise öğrencisi A.U. (16), parkta şakalaştığı okul arkadaşı O.M.'yi (15), bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 809 Sokak’taki parkta meydana geldi.

BIÇAKLA ŞAKA OLUR SANDILAR

Lise öğrencileri A.U. ve O.M. parkta birbirleriyle şakalaşmaya başladı. A.U., yanındaki bıçağı çıkartıp şakalaşmayı sürdürürken, O.M.'yi sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan O.M. yere yığılırken, korku yaşayan A.U. ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı O.M. müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"BENİ BİR ARKADAŞIM BIÇAKLADI"

Acil Servis’te tedaviye alınan O.M., “Beni bir arkadaşım bıçakladı. 11’inci sınıf öğrencisiyim. Şakalaşmadan oldu. Okuldan arkadaşım” dedi. O.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olay yârinden kaçan A.U.'yü yakalamak çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

