Babasının tüfeğiyle oynarken arkadaşının ölümüne neden olan liseli Burak tutuklandı
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, oynadığı babasına ait ruhsatsız tüfeğin ateş alması sonucu, evde bulunan İran uyruklu arkadaşı Zahra Jahani'nin (15) başından vurularak ölümüne neden olan lise öğrencisi Burak K. (15), sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi olan Burak K., ailesiyle birlikte yaşadığı evine arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahanı’yi davet etti. Jahani, kız kardeşiyle birlikte Burak K.’nın evine gitti.

İddiaya göre, Burak K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Jahani’nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığılması sonucu paniğe kapılan Burak K. evden kaçtı.

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler başından vurulan Jahani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

YAKALANAN LİSELİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Olayın ardından evden kaçan Burak K. ise jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Burak K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

