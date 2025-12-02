Tüfekle oynayan çocuk arkadaşının ölümüne neden oldu

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Akköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Tabancayla oynayan kalfa çırağını vurdu

Lise öğrencisi olan B.K., ailesiyle birlikte yaşadığı evine arkadaşı olan İran vatandaşı Zahra Jahanı’yi davet etti. Jahani, kız kardeşiyle birlikte B.K.’nın evine gitti.

BABASININ AV TÜFEĞİYLE OYNARKEN SİLAH ATEŞ ALDI

İddiaya göre, B.K. babasına ait olan ruhsatsız av tüfeğiyle oynarken, silah birden ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Jahani’nin başına isabet etti. Jahani'nin kanlar içinde yere yığılması sonucu paniğe kapılan B.K. evden kaçtı.

SİLAH SESİNİ DUYAN KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler başından vurulan Jahani’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Jahani’nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayın ardından evden kaçan B.K. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.