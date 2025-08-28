Tabancayla oynayan kalfa çırağını vurdu

Yayınlanma:
Kayseri'de oto tamir dükkanında kalfalık yapan A.C., oynadığı tabancanın ateş almasıyla çırağı M.H.O. yaralandı.

Kayseri'de tabancayla oynayan A.C., tabancayla oynadığı sıradakazara çırağı M.H.O.'yu yaraladı.

Saat 17.30 sıralarında Kocasinan'da Şeker Mahallesi üzerinde bulunan bir oto tamir dükkanında kalfa olarak çalışan A.C., oynamak için tabancayı eline aldı. Kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi o esanda dükkanda bulunan çırak M.H.O.'ya isabet etti.

KALFA GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalelerinin ardından M.H.O. hastaneye kaldırılırken, çırağını kazara vurarak yaralayan A.C. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, M.H.O.’nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak:DHA

