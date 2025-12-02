Çeteleri silahlandırıyorlardı: 13 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma:
Adana’da, suç örgütlerine silah ve mühimmat temin ettiği tespit edilen çeteye yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Elebaşı da dahil olmak üzere şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'da suç örgütlerine silah ve mühimmat sağladığı tespit edilen çete, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Elebaşılığını M.A.’nın yaptığı belirlenen çete üyesi 13 kişinin kimliğini ve saklandıkları adresleri tespit edildi.

adana-suc-orgutlerine-silah-ve-muhimmat-saglayan-cete.jpg

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyonu gerçekleştiren ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde, seri numaraları kazınmış 4 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 454 mermi ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale ise el konuldu.

suc-orgutlerine-silah-ve-muhimmat-saglayan-cete.jpg

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında M.A.’nın da bulunduğu 11 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

