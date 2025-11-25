Kız kardeşinin kafasına tabanca dayadı 'şaka yaptım' dedi: Şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesi, Girne Mahallesi'ndeki bir kafede silahlı bir olay yaşandı. 20 yaşındaki Murat Ö., kız kardeşi 18 yaşındaki Eylül Ö.'nün başına üzerinde taşıdığı tabancayı dayadı.

ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar, işletmenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve geniş tepki toplaması üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Murat Ö.'yü gözaltına aldı.

Diyarbakır'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü

"ŞAKA YAPIYORDUM" İDDİASI

Emniyetteki sorgusunda Murat Ö., kız kardeşiyle şaka yaptığını öne sürdü. Tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını iddia eden şüphelinin ifadesi alındı.

Düğün salonu önünde 1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 1 tutuklama: yeni görüntüler ortaya çıktı

KURBAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Olayda mağdur konumundaki kız kardeş Eylül Ö.'nün ise ağabeyinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Murat Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.