İstanbul Erkek Lisesi'ndeki skandal olayda veliler sessizliğini bozdu

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki skandal olayda veliler sessizliğini bozdu
Yayınlanma:
Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi'nde, 9. sınıf öğrencilerinin "taciz listesi" hazırlayarak kız öğrencileri tehdit ettiği iddialarına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Okul Aile Birliği velilere bilgilendirme mesajı gönderirken, darp edilen ve taciz listesini hazırladığı öne sürülen öğrencilerin velileri ise çocuklarını savundu.

İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) 11. sınıf öğrencisi bir grubun, 9. sınıf öğrencilerini darp ettiği ve bu darp olayının ardında 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik bir "taciz listesi" hazırladığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN VELİLERE ÇAĞRI

Okul Aile Birliği (OAB), velilere gönderdiği mesajda konunun hassasiyetini vurguladı. Mesajda, olayın hem öğrenciler hem de okul adına minimum hasarla atlatılması için yoğun çaba gösterildiği belirtildi. Okul Aile Birliği , olayın basına ve sosyal medyaya yansımasından duyulan üzüntüyü dile getirerek, "Konunun çok taraflı incelenmesi, her detayın önemsenmesi, her çocuğun dinlenmesi ve anlaşılması bu noktada büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz listesi skandalında yeni gelişmeİstanbul Erkek Lisesi'nde taciz listesi skandalında yeni gelişme

DARP EDİLEN ÖĞRENCİ VELİLERİ ÇOCUKLARINI SAVUNDU

Darp edilen öğrencilerin velileri ise Milliyet gazetesine yaptıkları açıklamada çocuklarını savundu ve suçlamaların haksız olduğunu iddia etti. Velilerden biri, şunları söyledi:

"Eğer çocuklarımız yanlış bir şey yaptı veya yazdıysa, ortaya çıkarılsın. Çocuğun kulak zarı patladı. Okuldaki abi sistemi nedeniyle bunlar yaşandı. Çocukları farklı okullara aldık. Biz, Ankara Fen Lisesi’ne naklettirdik ama 2 saat içerisinde tacizci damgasıyla çocuklarımıza sorun yaşattılar. Özel okula götürmek zorunda kalacağız.”

DEHŞET VEREN 507 MADDELİK LİSTE

BirGün gazetesinin ulaştığı iddia edilen 507 maddelik listede, kız öğrencilere yönelik aşağılayıcı, cinsel taciz ve tehdit içeren pek çok ifadenin yer aldığı bildirildi. Listenin içeriği, olayın boyutunu gözler önüne sererken, kız öğrencilerin giyim tarzından yaşam tercihlerine kadar birçok özel detaya dair hakaret ve tehditler içeriyor.

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve adli makamlar tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu üçüncü kez diploması için mahkemede! Duruşma salonundan vaadini açıkladı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
700 pilot greve gidiyor! Uçuşlar askıya alındı
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Galatasaray'daki kötü haberi verdi: Monaco maçı öncesi moraller bozuldu
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Türkiye
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polise çarpıp videosunu paylaştı: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Yoğun bakımdaki Durbay hakkında yeni açıklama
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı
Muğla'da alarm: 11 mahalle karantinaya alındı