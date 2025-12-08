İstanbul Erkek Lisesi'ndeki skandal olayda veliler sessizliğini bozdu

İstanbul Erkek Lisesi'nde (İEL) 11. sınıf öğrencisi bir grubun, 9. sınıf öğrencilerini darp ettiği ve bu darp olayının ardında 9. sınıf öğrencilerinin kız öğrencilere yönelik bir "taciz listesi" hazırladığı iddiası gündemdeki yerini koruyor.

OKUL AİLE BİRLİĞİNDEN VELİLERE ÇAĞRI

Okul Aile Birliği (OAB), velilere gönderdiği mesajda konunun hassasiyetini vurguladı. Mesajda, olayın hem öğrenciler hem de okul adına minimum hasarla atlatılması için yoğun çaba gösterildiği belirtildi. Okul Aile Birliği , olayın basına ve sosyal medyaya yansımasından duyulan üzüntüyü dile getirerek, "Konunun çok taraflı incelenmesi, her detayın önemsenmesi, her çocuğun dinlenmesi ve anlaşılması bu noktada büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz listesi skandalında yeni gelişme

DARP EDİLEN ÖĞRENCİ VELİLERİ ÇOCUKLARINI SAVUNDU

Darp edilen öğrencilerin velileri ise Milliyet gazetesine yaptıkları açıklamada çocuklarını savundu ve suçlamaların haksız olduğunu iddia etti. Velilerden biri, şunları söyledi:

"Eğer çocuklarımız yanlış bir şey yaptı veya yazdıysa, ortaya çıkarılsın. Çocuğun kulak zarı patladı. Okuldaki abi sistemi nedeniyle bunlar yaşandı. Çocukları farklı okullara aldık. Biz, Ankara Fen Lisesi’ne naklettirdik ama 2 saat içerisinde tacizci damgasıyla çocuklarımıza sorun yaşattılar. Özel okula götürmek zorunda kalacağız.”

DEHŞET VEREN 507 MADDELİK LİSTE

BirGün gazetesinin ulaştığı iddia edilen 507 maddelik listede, kız öğrencilere yönelik aşağılayıcı, cinsel taciz ve tehdit içeren pek çok ifadenin yer aldığı bildirildi. Listenin içeriği, olayın boyutunu gözler önüne sererken, kız öğrencilerin giyim tarzından yaşam tercihlerine kadar birçok özel detaya dair hakaret ve tehditler içeriyor.

Olayla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ve adli makamlar tarafından başlatılan soruşturmalar devam ediyor.