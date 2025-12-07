İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz listesi skandalında yeni gelişme

Türkiye'nin en köklü okullarından olan İstanbul Erkek Lisesi'nde 9. sınıftaki LGS birincisi 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencileri tarafından darbedilmesiyle büyük bir skandal ortaya çıkmıştı.

Darbedilen 7 öğrencinin 9. sınıf öğrencilerinin okuldaki kız öğrencilere yönelik 507 maddelik bir listesinin olduğu ve bu listede cinsel içerikli ifadeler ile taciz, tecavüz söylemlerinin yer aldığı iddia edildi.

7 ÖĞRENCİNİN DARBEDİLMESİ LİSEDEKİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Skandalın detaylarını hakkında konuşan öğrenciler, "Aynı grubun, yetkisiz şekilde okulun alt katlarına inmek için kart kopyalama yöntemi kullandığı, kamera odasına izinsiz girdiği ve kız öğrenci yurduna ait görüntülere erişmeye çalıştığı iddiaları da gündeme gelmiştir. Ayrıca bazı kız öğrencilerin koridorlarda ve yemekhanede gizlice fotoğraflarının çekilip arşivlendiği tespit edilmiştir" şeklinde konuştu.

Darbedilen öğrencilerin, aynı gece bir fotoğraf da paylaştığı ve fotoğrafta ise, "İEL'e tecavüz edince aslanlar" ifadelerini kullandıkları iddia edildi

Kamuoyunu ayağa kaldıran skandal ile ilgili İstanbul Erkek Lisesi kız öğrencileri de bir açıklama yaptı. Kız öğrenciler açıklamalarında "Ölüm tehdidine, taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadelerde bulunan hastalıklı zihinler bu eğitim kurumunda barındıkça, hiçbirimiz için huzur ve güven ortamı sağlanamayacaktır" dedi.

İstanbul Erkek Lisesi'nde istismar listesi iddiası!

"TACİZ LİSTESİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER OKULDAN ALINDI" İDDİASI

BirGün'de yer alan habere göre; kız öğrencilere tehdit ve taciz içerikli listeler hazırlayan öğrencilerin okuldan alındığı iddia edildi.

Öğrenciler velileri tarafından başka illerde okullara kaydedildi.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği Yönetim Kurulu da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. 4 talep dile getirilen açıklama şöyle:

"Okulumuzda 18 yaşından küçük 7 kişilik erkek öğrenci grubunun bazı kız öğrencilere karşı bir süredir cinsel içerikli ve suç unsuru barındıran sözlü, dijital ve fiziki olarak rahatsız edici nitelikte davranışlarda bulunduğu iddiası ve sosyal medyada yaptıkları paylaşım üzerine; sözkonusu grup ve yine lisemizde okuyan diğer öğrenciler arasında sözlü ve fiziki tartışma yaşanmış olup olayın akabinde okul idaresi idari disiplin sürecini başlatmıştır.

Okul İdaresi’nin bize aktardığı bilgiye göre yedi öğrencinin altısı ailelerinin talebiyle başka okullara nakledilmiştir.

Eğitim kurumları; saygının, güvenin, hoşgörünün ve toplumsal değerlerin yeşerdiği alanlardır. Bu nedenle okul ortamında görülen her türlü tehdit, şiddet, saygısızlık, zorbalık veya okul iklimini bozan davranışlar kabul edilemez.

Bu doğrultuda;

• Okul yönetiminin gerekli adımları atmasını,

• Öğrencilerimizin güvenliğini önceleyen uygulamaların güçlendirilmesini,

• Öğretmenlerimizin ve okul çalışanlarının desteklenmesini,

• Velilerin bilinçlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını

tüm içtenliğimizle talep ediyoruz.

Mezunlar olarak, okulumuza her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz."