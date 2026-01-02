'Herkes anne olmamalı' dedirten vicdansızlık! Bebeğini yerden yere vurdu oturup televizyon izledi

Yayınlanma:
Antalya'da vicdanları sızlatan görüntüler, babanın eve gizli kamera yerleştirmesiyle ortaya çıktı. Vicdansız anne, 1 yaşındaki bebeğine öyle bir şiddet uyguladı ki o anları izlemeye yürek dayanmadı. Bebeğinin uğradığı 'anne şiddetini' gören baba, soluğu savcılıkta aldı. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunan baba, uzaklaştırma kararı verilmesini talep etti.

Vicdanları sızlatan olay Antalya'da yaşandı. Osman Vesek isimli yurttaş, 2023 yılında Fas uyruklu İ.M. ile hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten geçen sene bir kız çocukları oldu. Baba Vesek, bir yaşındaki kızının vücudunda morluklar görünce eşine morlukların sebebini sordu. Anne ise, çocuğun yürümeye başladığı için sık sık düştüğünü söyledi. Eşinin, bebeğine şiddet uyguladığından şüphelenerek eve gizli kamera yerleştirdi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Görüntüleri izleyen baba, hayatının şokunu yaşadı. Görüntüleri alan Osman Vesek, soluğu savcılıkta aldı. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunan baba, eşi hakkında uzaklaştırma kararı talep etti.

Çocuğunun vücudundaki morlukları eşine sorduğunda sürekli inkar ettiğini söyleyen baba Vesek, yaşadıklarını, "Evin oturma odasına gizli kamera kurdum. Yaklaşık 1 haftalık izleme sürecinde üç-dört görüntüye rastladım. Bu görüntülerde eşimin çocuğuma tokat attığı, terlikle vurduğu, ayaklarından tutarak kanepeye fırlattığı ve defalarca savurduğu net şekilde görülüyor. Şiddet uyguladıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi oturup makyaj yapmaya veya krem sürmeye devam ediyor" sözleriyle anlattı.

"ÇOCUĞUM HENÜZ 4 AYLIKKEN DE BENZER BİR DURUM YAŞANDI"

Görüntüleri izledikten sonra Antalya Adliyesi'ne giderek eşi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Vesek, "Şu anda süreci bekliyoruz. Savcı ile görüştük, dosyanın takip edildiğini ve en kısa sürede sonuçlandırılacağını söyledi. Ben koruma ve uzaklaştırma kararının derhal verilmesini talep ediyorum. Çocuğum henüz 4 aylıkken de benzer bir durum yaşandı. Ailemle birlikte yaşadığımız sırada, aramızda küçük bir tartışma oldu. Eşim kontrolsüz şekilde sinirlendi. Babaannesi çocuğa mama yerdirirken çocuğu kucağından sertçe çekerek kanepeye fırlattı. Çocuk kanepenin sırt kısmına çarpıp yüzüstü yere düştü, ağzından köpükler gelmeye başladı. Ambulans çağırdık, polis geldi ancak o dönemde elimizde delil olmadığı için işlem yapılamadı. Hatta eşim bana iftira attı" ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİĞİMDE BÜYÜK ACI YAŞADIM"

Yaşadıklarının, kendisini eve kamera yerleştirmeye yönlendirdiğini anlatan Vesek, "Elimde delil ve kanıt olsun istedim ve şu anda buna sahibim. Bu kadar açık delil varken nasıl bir karar çıkacağını merakla bekliyorum. Görüntüleri izlediğimde büyük acı yaşadım. Sabırlı olmaya çalışıyorum ve adalete güveniyorum. En doğru şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Çocuğum şu anda Konya’da babaannesinin yanında. Durumu iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. En büyük tesellim, vücudunda kırık veya hayati bir hasar olmaması. Ancak kamera görüntülerinin birinde çocuğun nefesinin kesildiği bile görülüyor. Allah korusun, çok daha kötü sonuçlar da yaşanabilirdi" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

