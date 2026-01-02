Karlı yolda kayan aracı durdurarak kazayı önlediler!
Bursa’da, buzlanan yolda kayan bir otomobili fark eden 2 arkadaş, aracı durdurarak olası bir kazayı önledi. O anlar, çevredeki bir işyerinin kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Ülkenin pek çok noktası, etkili olan yoğun kar yağışı ve kötü hava koşullarının esareti altına girmişken Bursa’da ilginç bir olay meydana geldi.
Bursa’da, 2 gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken olası bir kaza 2 arkadaş tarafından önlendi.
KAYAN ARACI DURDURUP GERİ İTTİLER!
Yıldırım ilçesinde buz tutan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle kayan bir otomobili, o sırada sokakta olan 2 arkadaş elleriyle tuttu ve geri ittirdi.
O anlar, çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken 2 arkadaş, kaza yapmaktan kurtardıkları otomobil sürücüsüne el salladı.
