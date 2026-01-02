İş makinesinin üzerine kar kütlesi düştü!

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis'te, kar kalınlığı 2 metreye yaklaşırken karla mücadele ekiplerinin yol temizleme çalışmaları da devam ediyor.

Kazım Dirik Caddesi’nde, kar temizleme çalışması yapan belediyeye ait iş makinesinin üzerine bir binanın üzerinde biriken kar kütleleri düştü.

OPERATÖR YARA ALMADAN KURTULDU!

İş makinesi karın altında kalırken operatör ise kazadan yara almadan kurtuldu. Olaydan sonra operatör, gerekli kontrollerin yapılmasının ardından çalışmalarına devam etti.

YETKİLİLERDEN UYARI!

Yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle çatılarda biriken karların ciddi risk oluşturduğunu belirterek zorunlu olmadıkça çatı altlarında bulunulmaması ve kar temizleme çalışmalarının kontrollü şekilde yapılması uyarısında bulundu.



