Diyarbakır'da taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir taksi durağına, kimliği belirsiz şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda taksi şoförü Recep Özgür (45) hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde bulunan bir taksi durağı, öğle saatlerinde silahlı bir saldırıya sahne oldu.

Edinilen bilgiye göre, şapka takıp elbisesiyle yüzünü gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, taksi durağına gelerek tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda taksi durağında bulunan şoför Recep Özgür (45) yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı şoför, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Özgür, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği yerde çok sayıda boş kovan buldu. Polis, eşkali belirlenmeye çalışılan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

